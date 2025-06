Concert Fratelli Disco La Rivière-Saint-Sauveur 12 juillet 2025 18:30

Calvados

Concert Fratelli Disco 444 Chemin du Banc La Rivière-Saint-Sauveur Calvados

Début : 2025-07-12 18:30:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Duo de Dj havrais explorant et traversant les époques de l’italo disco. Pino d’Angiò, Nu Genea, Pellegrino, Mystic Jungle sont de la partie et pour les tardifs la modern disco mettra le feu avec Kendal, Musumeci et Alen Skanner. Dance floor sur son lit de buratta et basses au pesto. La dolce vita à l’honneur.

C’est gratuit

Plus d’infos sur le Color Festival

Au programme

Concerts live Le groupe Celeritas et Fratelli Disco enflammeront la scène avec des sons qui te feront danser toute la soirée.

Lancers de poudre colorée Prépare-toi à être recouvert de mille couleurs à chaque explosion de poudre ! Un moment magique pour des photos ultra stylées ✨

Food trucks Reprends des forces avec des burgers, tacos, bubble tea et autres gourmandises.

Glitter bar & tattoos éphémères Shine bright avec des paillettes et des motifs stylés !

Gros délires entre potes Structures gonflables XXL, rodéo taureau, big jump, bungy trampoline… À toi de jouer !

Photobus Crée tes meilleurs souvenirs avec des photos fun et décalées.

Dress code Mets un t-shirt blanc et des lunettes de soleil pour profiter à fond des couleurs !

Infos pratiques

ENTRÉE GRATUITE

Date Samedi 12 juillet 2025

Horaires 17h 23h

Lieu Stade de football, La Rivière Saint-Sauveur

Parking voitures à proximité

Site accessible en car

Des lancers de poudre

Annoncés par un compte à rebours, des lancers de poudre colorée viendront également rythmer la soirée pour une expérience visuelle spectaculaire et haute en couleurs !

T-shirt blanc et lunettes conseillés pour vivre le moment à fond!

444 Chemin du Banc

La Rivière-Saint-Sauveur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 30

English : Concert Fratelli Disco

DJ duo from Le Havre exploring and crossing the eras of italo disco. Pino d?Angiò, Nu Genea, Pellegrino, Mystic Jungle are on board, and for the latecomers, modern disco will set the scene with Kendal, Musumeci and Alen Skanner. Dance floor on a bed of buratta and pesto bass. La dolce vita in the spotlight.

All free of charge?

More info on Color Festival

On the program

? Live concerts: the band Celeritas and Fratelli Disco will set the stage alight with sounds that will keep you dancing all night long.

? Colored powder throwing: Get ready to be covered in a thousand colors with every powder explosion! A magical moment for ultra-stylish photos ?

? Food trucks: Get your strength back with burgers, tacos, bubble tea and other delicacies.

? Glitter bar & ephemeral tattoos: Shine bright with glitter and stylish designs!

? Big fun with friends: XXL inflatables, bull rodeo, big jump, bungy trampoline? It’s up to you!

? Photobus: Create your best memories with fun, offbeat photos.

? Dress code: Wear a white T-shirt and sunglasses to make the most of the colors!

Practical info

FREE ADMISSION

? Date: Saturday, July 12, 2025

? Times: 5pm ? 23h

? Place Football stadium, La Rivière Saint-Sauveur

? Car parking nearby

? Site accessible by bus

Powder shots

Announced by a countdown, colored powder shots will also punctuate the evening for a spectacular, colorful visual experience!

White T-shirts and goggles are recommended to get the most out of the event! ?

German : Concert Fratelli Disco

DJ-Duo aus Le Havre, das die Epochen der Italo-Disco erforscht und durchquert. Pino d’Angiò, Nu Genea, Pellegrino, Mystic Jungle sind mit von der Partie und für die Spätaufsteher wird die Modern Disco mit Kendal, Musumeci und Alen Skanner zum Leben erweckt. Dancefloor auf einem Bett aus Buratta und Pesto-Bässen. Dolce Vita in Ehren.

Ist es kostenlos?

Weitere Informationen über das Color Festival

Auf dem Programm

? Live-Konzerte: Die Band Celeritas und Fratelli Disco werden die Bühne mit Klängen zum Kochen bringen, die dich den ganzen Abend tanzen lassen.

? Farbpulver-Würfe: Bereite dich darauf vor, bei jeder Pulverexplosion mit tausend Farben überzogen zu werden! Ein magischer Moment für ultra-stylische Fotos?

? Food Trucks: Stärke dich mit Burgern, Tacos, Bubble Tea und anderen Leckereien.

? Glitter Bar & Ephemeral Tattoos: Shine bright mit Glitzer und stylischen Motiven!

? Großer Spaß mit den Kumpels Aufblasbare XXL-Strukturen, Bullen-Rodeo, Big Jump, Bungy Trampolin? Du bist dran!

? Fotobus: Erstelle deine besten Erinnerungen mit lustigen und schrägen Fotos.

? Dresscode: Zieh ein weißes T-Shirt und eine Sonnenbrille an, um die Farbenpracht voll auszukosten!

Praktische Infos

FREIER EINTRITT

? Datum: Samstag, 12. Juli 2025

? Öffnungszeiten: 17 Uhr ? 23h

? Ort: Fußballstadion, La Rivière Saint-Sauveur

? Parkplatz für Autos in der Nähe

? Standort mit dem Bus erreichbar

Werfen von Schießpulver

Mit einem Countdown angekündigt, werden auch Farbpulverwürfe den Rhythmus des Abends bestimmen und für ein spektakuläres und farbenfrohes visuelles Erlebnis sorgen!

Weißes T-Shirt und Brille empfohlen, um den Moment voll auszukosten!

Italiano :

Un duo di DJ di Le Havre che esplora e attraversa le epoche della disco italiana. Pino d’Angiò, Nu Genea, Pellegrino e Mystic Jungle saranno a disposizione, mentre per i ritardatari la modern disco infiammerà il palco con Kendal, Musumeci e Alen Skanner. Pista da ballo su un letto di buratta e basso pesto. La dolce vita è al centro della scena.

Tutto gratuito?

Maggiori informazioni sul Color Festival

In programma

? Concerti dal vivo: il gruppo Celeritas e Fratelli Disco infiammeranno il palco con suoni che vi faranno ballare tutta la notte.

? Lancio di polveri colorate: preparatevi a ricoprirvi di mille colori a ogni esplosione di polvere! Un momento magico per foto ultra eleganti?

? Food truck: fate il pieno di energia con hamburger, tacos, bubble tea e altre prelibatezze.

? Glitter bar & tatuaggi effimeri: brillate con i glitter e i disegni alla moda!

? Grande divertimento con gli amici: Strutture gonfiabili XXL, rodeo di tori, big jump, trampolino bungy? Sta a voi decidere!

? Photobus: create i vostri ricordi più belli con foto divertenti e fuori dagli schemi.

? Dress code: indossate una maglietta bianca e degli occhiali da sole per sfruttare al meglio i colori!

Informazioni pratiche

INGRESSO GRATUITO

? Data: sabato 12 luglio 2025

? Orario: 17:00 ? 23h

? Luogo: Stadio di calcio, La Rivière Saint-Sauveur

? Parcheggio nelle vicinanze

? Sito accessibile in pullman

Colpi di polvere

Annunciati da un conto alla rovescia, gli spari di polvere colorata punteggeranno la serata per un’esperienza visiva spettacolare e colorata!

Si consigliano magliette bianche e occhiali di protezione per vivere appieno l’esperienza!

Espanol :

Un dúo de DJ de Le Havre que explora y cruza las épocas de la música disco italiana. Pino d’Angiò, Nu Genea, Pellegrino y Mystic Jungle estarán presentes, y para los más rezagados, la música disco moderna incendiará el escenario con Kendal, Musumeci y Alen Skanner. Pista de baile sobre un lecho de buratta y pesto bass. La dolce vita es la protagonista.

¿Todo gratis?

Más información sobre el Color Festival

En el programa

? Conciertos en directo: el grupo Celeritas y Fratelli Disco encenderán el escenario con sonidos que le harán bailar toda la noche.

? Lanzamiento de polvos de colores: ¡Prepárese para cubrirse de mil colores con cada explosión de polvos! Un momento mágico para fotos ultra elegantes ?

? Food trucks: Recupere fuerzas con hamburguesas, tacos, té de burbujas y otras delicias.

? Bar de purpurina y tatuajes efímeros: ¡Brilla con purpurina y elegantes diseños!

? Gran diversión con amigos Estructuras hinchables XXL, rodeo de toros, big jump, bungy trampolín? ¡Tú decides!

? Photobus: Crea tus mejores recuerdos con fotos divertidas y fuera de lo común.

? Código de vestimenta: ¡lleve una camiseta blanca y gafas de sol para disfrutar al máximo de los colores!

Información práctica

ENTRADA GRATUITA

? Fecha: sábado 12 de julio de 2025

? Horario: 17h ? 23h

? Lugar Estadio de fútbol, La Rivière Saint-Sauveur

? Aparcamiento cercano

? Lugar accesible en autocar

Chupitos de pólvora

Anunciados por una cuenta atrás, los disparos de pólvora de colores también puntuarán la velada para ofrecer una experiencia visual espectacular y llena de color

Se recomienda el uso de camisetas blancas y gafas para disfrutar al máximo de la experiencia

