Concert Freaky Friday Rise Up Surf Club Plomeur
Concert Freaky Friday Rise Up Surf Club Plomeur vendredi 29 août 2025.
Concert Freaky Friday
Rise Up Surf Club Impasse Roz An tremen Plomeur Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29 19:00:00
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-08-29
Viens profiter d’une soirée live survoltée entre punk, rock et ambiance sunset au Rise Up Surf Club !
Au programme
– Leex (punk rock celtique)
– Sweet Holen (rock)
Entrée à prix libre
Petite restauration & buvette sur place. .
Rise Up Surf Club Impasse Roz An tremen Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 98 21 55
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Freaky Friday Plomeur a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Destination Pays Bigouden Sud