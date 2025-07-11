Concert Fred Blondin Châteaudun

Concert Fred Blondin

Théâtre Municipal Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 22:00:00

2026-04-03

Concert.

Des paroles plus que jamais d’actualité et toujours des bougies pour fêter les 30 ans de carrière de Fred Blondin. Une carrière démarrée en 1988 avec le groupe Glen Murdock dont il est le leader. Très vite il se fait remarquer par un producteur indépendant qui reconnaît en lui un artiste en devenir. Son premier single « Paris au bord des larmes » fera découvrir sa voix chaude et puissante au grand public et le propulsera aux Victoires de la Musique dans la catégorie Révélation masculine.

Suivront ensuite une dizaine d’albums et une seconde nomination aux Victoires de la Musique pour l’album « Je voudrais voir les îles ». Fred nous fait partager tout au long de sa partition ses influences musicales allant du blues à la pop en passant par le rock. .

Théâtre Municipal Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 98 40 affairesculturelles@mairie-chateaudun.fr

