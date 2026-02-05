Concert Fred chante Renaud Route de Saint-Abraham Val d’Oust

Concert Fred chante Renaud

Route de Saint-Abraham Complexe des Nouettes Val d’Oust Morbihan

Début : 2026-03-07 21:00:00

Fred est le sosie vocale et physique officiel France du célèbre chanteur. Il a également participé à l’émission voie de Star diffusée sur France 3. Il offre à l’occasion de galas le meilleur de ses chansons, interprétées intégralement en direct sur bandes orchestres et à la guitare. Son interprétation fidèle et sincère, teintée de sa propre personnalité artistique, transporte le public dans l’univers préservé, à la fois rebelle et tendre du Chanteur énervant . Buvette et restauration sur place. Ouverture des portes à 18h30. Durée 2h. .

