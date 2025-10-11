CONCERT FRED DENISE FUGU Cassagnabère-Tournas

CONCERT FRED DENISE FUGU Cassagnabère-Tournas samedi 11 octobre 2025.

CONCERT FRED DENISE FUGU

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 21:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Ce soir à La Pistouflerie, deux concerts, deux ambiances

Fred Denise CHANSON FOLK ROCK

Fred Denise, artiste toulousain, propose aujourd’hui un set de compositions acoustiques guitare-voix, parfois agrémentées d’un mélodica ou d’un ukulele, aux influences rock, punk, reggae et chanson française, mêlant poésie et ironie et portant un regard acerbe sur la société. Il chante en français surtout, en anglais un peu. Sur son album Overside on retrouve quelques arpèges de basse, quelques notes de mélodica et surtout le violoncelle de Caroline Menrath sur deux titres. “Otherside” est un EP intime et très personnel, mais qui parlera à beaucoup puisqu’il évoque l’amour, la folie, la mort… la vie en somme

Fugu -ÉLECTRO-ROCK

Quand Le duo électrique trébuche sur une boîte à rythmes et un vieux synthé, le dérapage est à peine contrôlé ! Sous l’influence de son mantra “Fais-le toi-même et le son viendra à toi”, il se jette dans le souffle d’un rock minimal, compact et pulsé. Power Disko ou Disko’n’derground… un mouvement qu’on attendait tous après la fin du monde. Sur fond de textes en français, Fugu parle du monde réel et surtout de sa boîte noire… Fugu fulgurant, fougueux et souvent furieux. Jamais figé. Rasta Lego ! 6 .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

English :

Tonight at La Pistouflerie, two concerts, two atmospheres

German :

Heute Abend in La Pistouflerie: zwei Konzerte, zwei Stimmungen

Italiano :

Stasera a La Pistouflerie, due concerti, due atmosfere

Espanol :

Esta noche en La Pistouflerie, dos conciertos, dos ambientes

L’événement CONCERT FRED DENISE FUGU Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2025-10-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE