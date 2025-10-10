Concert Fred Do Brasil Happy Dock Le Havre

Concert Fred Do Brasil Happy Dock Le Havre vendredi 10 octobre 2025.

Concert Fred Do Brasil

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Depuis 20 ans, passionné ou fou de Jazz, musique latine et électronique… Latin Jazz.. Choro, Samba, Bossa-nova,Axé..

Mélodies pleines de Saudade ou de rythmes sud américains pour un moment convivial et riche , Fred Do Brasil va vous faire voyager ! .

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51

