Concert Fred Do Brasil Happy Dock Le Havre

Concert Fred Do Brasil

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Depuis 20 ans, passionné ou fou de Jazz, musique latine et électronique… Latin Jazz.. Choro, Samba, Bossa-nova,Axé..

Mélodies pleines de Saudade ou de rythmes sud américains pour un moment convivial et riche , Fred Do Brasil va vous faire voyager ! .

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51

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English : Concert Fred Do Brasil

L’événement Concert Fred Do Brasil Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie