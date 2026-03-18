Concert Fred Do Brasil Happy Dock Le Havre
Concert Fred Do Brasil Happy Dock Le Havre vendredi 3 avril 2026.
Concert Fred Do Brasil
Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Depuis 20 ans, passionné ou fou de Jazz, musique latine et électronique… Latin Jazz.. Choro, Samba, Bossa-nova,Axé..
Mélodies pleines de Saudade ou de rythmes sud américains pour un moment convivial et riche , Fred Do Brasil va vous faire voyager ! .
Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51
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English : Concert Fred Do Brasil
L’événement Concert Fred Do Brasil Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie