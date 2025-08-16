Concert Fred et Laurent Collonges-la-Rouge

Halle Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Fred Chauvin Duo nous entraînent dans un univers Jazz et Bossa et un répertoire de chansons françaises célèbres, mijotent les mots et les notes, cuisinent le tout avec émotion et nous régalent de ses friandises musicale. Des grands standards réinterprétées avec talent par des musiciens empreints de rythme à la fois doux et entraînant

Fred Chauvin ( Guitare/chant) et Laurent Zeller ( violon) .

Halle Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 32 75 77

