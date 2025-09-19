Concert Fred Goetzmann Schirmeck

Concert Fred Goetzmann Schirmeck vendredi 19 septembre 2025.

Concert Fred Goetzmann

Place du Marché Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-09-19 20:00:00

Il y a 15 ans, Fred Goetzmann posait ses valises dans notre vallée, emportant avec lui sa plume et sa guitare.

Amoureux des mots et parolier pour de nombreux artistes, il revient aujourd’hui sur la scène du Repère pour nous présenter son tout nouvel album Le beau rôle.

Dans ses chansons, Fred se raconte à cœur ouvert paternité, amour, voyages, mésaventures… avec toujours cet art d’évoquer des sentiments intimes dans lesquels chacun peut se reconnaître .

Place du Marché Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 11 75 05 ourychristiane.dessins@orange.fr

