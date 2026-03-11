Concert FRED PACO à L’improviste Brive-la-Gaillarde

Concert FRED PACO à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

2026-06-28

À bâbord toute ! Souquez ferme !

Et hissez les pavillons Fred Paco nous embarque dans son deuxième album Courir Le Monde.

Auteur, compositeur et interprète, il chante les voyages heureux ou douloureux des femmes et des hommes d’aujourd’hui.

Avec sa guitare folk et des sonorités pop, folk et rock, Fred Paco livre des mélodies qui restent en tête et des textes poétiques, engagés et universels.

Courir Le Monde est une ode au voyage, à la liberté et aux rencontres qui transforment nos vies.

Un concert qui promet une traversée musicale vibrante, entre émotions intimes et horizons lointains. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

