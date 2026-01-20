Concert Fred’OberT > Agneaux Culture Loisirs Agneaux

Concert Fred’OberT > Agneaux Culture Loisirs

74 Route de Coutances Agneaux Manche

Début : 2026-02-06 20:30:00

2026-02-06

Rendez-vous le 06 février prochain à la salle des fêtes d’Agneaux à 20h30 pour le concert de Fred’OberT !

Billetterie à la médiathèque d’Agneaux ou réservation par téléphone au 06 35 14 55 38 ou 06 07 97 17 82.

Egalement sur place le soir du concert.

Placement libre sauf espace réservé aux abonnés. .

