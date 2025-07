Concert Free Deepers Rolex Fastnet Race Place Napoléon Cherbourg-en-Cotentin

Début : 2025-07-25 19:00:00

fin : 2025-07-25 21:00:00

2025-07-25

Laissez-vous emporter par l’énergiecontagieuse des Free Deepers et leurrépertoire Disco Pop irrésistible !

English : Concert Free Deepers Rolex Fastnet Race

Let yourself be carried away by the Free Deepers’ infectious energy and irresistible Disco Pop repertoire!

German :

Lassen Sie sich von der kongenialen Energie der Free Deepers und ihrem unwiderstehlichen Disco-Pop-Repertoire mitreißen!

Italiano :

Lasciatevi trasportare dall’energia contagiosa dei Free Deepers e dal loro irresistibile repertorio Disco Pop!

Espanol :

¡Déjate llevar por la contagiosa energía de los Free Deepers y su irresistible repertorio Disco Pop!

