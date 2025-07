CONCERT: FREE JAZZ TRIO Saint-Jean-de-Fos

CONCERT: FREE JAZZ TRIO Saint-Jean-de-Fos samedi 26 juillet 2025.

CONCERT: FREE JAZZ TRIO

Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Venez au Domaine de La Jasse Castel pour un concert de jazz du trio franco-américain de musique libre composé de Michel MARRE, Brian KASTAN et Urbuli BABA.

Restauration possiblesur réservation en contactant le domaine par téléphone au 06 09 90 18 58 au ou par mail lajassecastel@gmail.com

Venez au Domaine de La Jasse Castel pour un concert de jazz du trio franco-américain de musique libre composé de Michel MARRE, Brian KASTAN et Urbuli BABA.

Restauration possiblesur réservation en contactant le domaine par téléphone au 06 09 90 18 58 au ou par mail lajassecastel@gmail.com .

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 6 09 90 18 58 lajassecastel@gmail.com

English :

Come to Domaine de La Jasse Castel for a jazz concert by the Franco-American free-music trio Michel MARRE, Brian KASTAN and Urbuli BABA.

Catering available on reservation by contacting the estate by telephone on 06 09 90 18 58 or by e-mail lajassecastel@gmail.com

German :

Kommen Sie in die Domaine de La Jasse Castel zu einem Jazzkonzert des französisch-amerikanischen Trios der freien Musik, das aus Michel MARRE, Brian KASTAN und Urbuli BABA besteht.

Catering möglich mit Reservierung durch Kontaktaufnahme mit der Domaine per Telefon unter 06 09 90 18 58 oder per E-Mail lajassecastel@gmail.com

Italiano :

Venite al Domaine de La Jasse Castel per un concerto jazz del trio franco-americano di musica libera composto da Michel MARRE, Brian KASTAN e Urbuli BABA.

Catering disponibile su prenotazione contattando la tenuta al numero di telefono 06 09 90 18 58 o all’indirizzo e-mail lajassecastel@gmail.com

Espanol :

Venga al Domaine de La Jasse Castel para asistir a un concierto de jazz del trío franco-americano de música libre compuesto por Michel MARRE, Brian KASTAN y Urbuli BABA.

Catering disponible previa reserva poniéndose en contacto con la finca por teléfono en el 06 09 90 18 58 o por correo electrónico lajassecastel@gmail.com

L’événement CONCERT: FREE JAZZ TRIO Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2025-07-22 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT