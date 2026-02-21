Concert Freedom Choeur Gospel Place Dietmannsried Carry-le-Rouet

Concert Freedom Choeur Gospel

Dimanche 1er mars 2026 de 17h à 19h. Place Dietmannsried Eglise Notre Dame de l’Assomption Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 17:00:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Cheffe de choeur Laurence BELLET

.

Place Dietmannsried Eglise Notre Dame de l’Assomption Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Choir director Laurence BELLET

L’événement Concert Freedom Choeur Gospel Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet