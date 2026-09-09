Concert French Blues All Stars Cinéma Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron
vendredi 4 décembre 2026 · Cinéma Eldorado · Saint-Pierre-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Oléron
Concert French Blues All Stars
Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:30:00
fin : 2026-12-04 22:00:00
Date(s) :
2026-12-04
Concert proposé en partenariat avec le Hot Club de Jazz Marennes Oléron.
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Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77 secretariat.culture@saintpierreoleron.com
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English :
Concert presented in partnership with the Hot Club de Jazz Marennes-Oléron.
L’événement Concert French Blues All Stars Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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