Concert French Cover Ty Kalon Le Juch

Informations pratiques

Le Juch

Concert French Cover

Ty Kalon 14 place de l’église Le Juch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

French Cover (basé à proximité, à Gourlizon) est un ensemble musical spécialisé dans les reprises de chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui, qui se produit régulièrement pour des animations locales, des soirées guinguettes et des fêtes dans la région du Juch et du Finistère. .

Ty Kalon 14 place de l’église Le Juch 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 10 87 66

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English :

L’événement Concert French Cover Le Juch a été mis à jour le 2026-09-08 par OT PAYS DE DOUARNENEZ