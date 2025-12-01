Concert French Cowboy, Pornic

Concert French Cowboy

Place du Château Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-27 22:00:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Le rock rencontre l’électro au Café du Château à Pornic !

Venez vivre un concert rock électro live plein d’énergie et de bonnes vibrations ! Sur scène, French Cowboy mélange sons électro, guitares et rythmes entraînants pour offrir un show intense, moderne et accessible à tous.

Une musique qui donne envie de bouger, de se laisser porter par le rythme et de partager un moment festif, entre amis ou en famille.

Que vous soyez amateur de rock, curieux d’électro ou simplement à la recherche d’une soirée conviviale, ce concert promet une ambiance électrique et un vrai moment de plaisir musical. .

Place du Château Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 91 71 labaiedesanges44@orange.fr

English :

Rock meets electro at Pornic’s Café du Château!

