CONCERT Friedberg + June Bug Amiens

CONCERT Friedberg + June Bug Amiens jeudi 16 octobre 2025.

CONCERT Friedberg + June Bug

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 20:30:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

JEU. 16 octobre

20h30

Friedberg

Indie pop | AUT

22:00

Friedberg est un groupe entièrement féminin, formé par la chanteuse, guitariste et maîtresse des cloches de vache autrichienne Anna Friedberg. Leur musique, souvent décrite comme un mélange de post-punk et d’alt-rock saupoudré de pop envoûtante, est à la fois familière et totalement inédite.

Formé en 2019, le groupe se compose également de Emily Linden (guitare, voix) basée à Londres et Berlin, Cheryl Pinero (basse, voix) et Fifi Dewey (batterie).

Le succès initial de Friedberg est venu du single Go Wild, un tube qui a figuré sur la bande-son de FIFA 2020 et dans la série Normal People de la BBC, ainsi que de leur brillant premier EP Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah, une collection de morceaux percutants conçus pour la scène live.

June Bug

Electronic noisy folk | FR

21:00

Quelque part entre les musiques bricolées de Tune Yards, les titres sombres de Billie Eilish, les mesures répétitives de Stereolab et la plume sensible de Kat Tempest il y a la lueur de June Bug. Des sonorités folk aux fréquences electro, de la guitare lacérée à la lumière du synthé se dessine une multitude de chemins propices aux émotions. L’exploration c’est sans doute ce qui anime le plus le trio.

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

THURS. october 16

20h30

Friedberg

Indie pop | AUT

22:00

Friedberg is an all-female band, formed by Austrian singer, guitarist and cowbell mistress Anna Friedberg. Their music, often described as a mix of post-punk and alt-rock sprinkled with haunting pop, is both familiar and totally new.

Formed in 2019, the band also features London and Berlin-based Emily Linden (guitar, vocals), Cheryl Pinero (bass, vocals) and Fifi Dewey (drums).

Friedberg’s initial success came from the single Go Wild, a hit that featured on the FIFA 2020 soundtrack and in the BBC series Normal People, as well as their brilliant debut EP Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah, a collection of hard-hitting tracks designed for the live stage.

June Bug

Electronic noisy folk | FR

21:00

Somewhere between the cobbled-together music of Tune Yards, the dark tracks of Billie Eilish, the repetitive bars of Stereolab and the sensitive pen of Kat Tempest, there’s the glimmer of June Bug. From folk tones to electro frequencies, from lacerated guitar to luminous synthesizer, a multitude of emotional paths emerge. Exploration is undoubtedly what drives the trio the most.

German :

DO. 16. Oktober

20h30

Friedberg

Indie Pop | AUT

22:00

Friedberg ist eine rein weibliche Band, die von der österreichischen Sängerin, Gitarristin und Meisterin der Kuhglocken Anna Friedberg gegründet wurde. Ihre Musik, die oft als eine Mischung aus Post-Punk und Alt-Rock, bestreut mit betörendem Pop, beschrieben wird, ist gleichzeitig vertraut und völlig neu.

Die 2019 gegründete Band besteht außerdem aus Emily Linden (Gitarre, Gesang), die in London und Berlin lebt, Cheryl Pinero (Bass, Gesang) und Fifi Dewey (Schlagzeug).

Friedbergs anfänglicher Erfolg kam von der Single Go Wild, einem Hit, der auf dem Soundtrack von FIFA 2020 und in der BBC-Serie Normal People zu hören war, sowie von ihrer brillanten Debüt-EP Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah, einer Sammlung von durchschlagenden Songs, die für die Live-Bühne konzipiert wurden.

June Bug

Electronic noisy folk | DE

21:00

Irgendwo zwischen der DIY-Musik von Tune Yards, den düsteren Songs von Billie Eilish, den repetitiven Takten von Stereolab und der sensiblen Feder von Kat Tempest gibt es das Leuchten von June Bug. Von Folkklängen bis zu Elektrofrequenzen, von zerfetzten Gitarren bis zum Synthesizerlicht gibt es eine Vielzahl von Wegen, die die Emotionen fördern. Die Erkundung ist wohl das, was das Trio am meisten antreibt.

Italiano :

GIOVEDI’. 16 ottobre

20h30

Friedberg

Indie pop | AUT

22:00

Friedberg è una band tutta al femminile, formata dalla cantante, chitarrista e campanaccio austriaca Anna Friedberg. La loro musica, spesso descritta come un mix di post-punk e alt-rock cosparso di pop ammaliante, è allo stesso tempo familiare e completamente nuova.

Formata nel 2019, la band comprende anche le londinesi e berlinesi Emily Linden (chitarra, voce), Cheryl Pinero (basso, voce) e Fifi Dewey (batteria).

Il successo iniziale dei Friedberg è arrivato grazie al singolo di successo Go Wild, presente nella colonna sonora di FIFA 2020 e nella serie della BBC Normal People, oltre che al brillante EP di debutto Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah, una raccolta di brani di forte impatto pensati per il palco dal vivo.

Bug di giugno

Folk elettronico rumoroso | FR

21:00

Da qualche parte, tra la musica cobbled-together dei Tune Yards, le tracce oscure di Billie Eilish, le barre ripetitive degli Stereolab e la penna sensibile di Kat Tempest, c’è il barlume di June Bug. Dai toni folk alle frequenze electro, dalla chitarra lacerata al sintetizzatore luminoso, emerge una moltitudine di percorsi carichi di emozioni. L’esplorazione è senza dubbio ciò che spinge maggiormente il trio.

Espanol :

JUEVES. 16 octubre

20h30

Friedberg

Indie pop | AUT

22:00

Friedberg es un grupo femenino formado por la cantante, guitarrista y maestra del cencerro austriaca Anna Friedberg. Su música, a menudo descrita como una mezcla de post-punk y alt-rock salpicada de pop inquietante, es a la vez familiar y completamente nueva.

Formada en 2019, la banda también cuenta con las londinenses y berlinesas Emily Linden (guitarra, voz), Cheryl Pinero (bajo, voz) y Fifi Dewey (batería).

El éxito inicial de Friedberg vino de la mano del exitoso single Go Wild, que apareció en la banda sonora de FIFA 2020 y en la serie de la BBC Normal People, así como de su brillante EP de debut Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah, una colección de temas contundentes diseñados para el directo.

June Bug

Folk ruidoso electrónico | FR

21:00

En algún lugar entre la música empedrada de Tune Yards, las pistas oscuras de Billie Eilish, los compases repetitivos de Stereolab y la pluma sensible de Kat Tempest, está el destello de June Bug. De los tonos folk a las frecuencias electro, de la guitarra lacerada al sintetizador luminoso, surgen multitud de caminos cargados de emoción. La exploración es, sin duda, lo que más impulsa al trío.

