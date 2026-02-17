Concert Frise Lumière Jean-Philippe Gross Maria Bertel L’Agora médiathèque-centre social Metz

Concert Frise Lumière Jean-Philippe Gross Maria Bertel

Trois solos, trois performances uniques et captivantes. Nappes et paysages sonores, textures contemplatives et explorations de la matière acoustique ne manquez pas cette triple rencontre musicale qui promet d’éveiller vos sens et de renouveler votre écoute. Frise Lumière, projet solo de Ludovic Gerst, explore les possibilités mélodiques, rythmiques et percussives de la basse. Jean-Philippe Gross, entre électronique et instrumental, joue des contrastes sonores extrêmes (dentelle acoustique ou dérapages brutaux), privilégiant timbre et texture. Enfin, Maria Bertel, tromboniste danoise, transforme sons organiques et harmoniques en compositions drone et noise, révélant souffle, métal et microdétails amplifiés. En partenariat avec Fragment.Tout public

Three solos, three unique and captivating performances. Layers and soundscapes, contemplative textures and explorations of acoustic matter: don’t miss this triple musical encounter that promises to awaken your senses and renew your listening. Frise Lumière, Ludovic Gerst’s solo project, explores the melodic, rhythmic and percussive possibilities of the bass. Jean-Philippe Gross, between electronics and instrumental, plays with extreme sound contrasts (acoustic lace or brutal skids), favoring timbre and texture. Finally, Danish trombonist Maria Bertel transforms organic and harmonic sounds into drone and noise compositions, revealing breath, metal and amplified microdetails. In partnership with Fragment.

