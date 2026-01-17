CONCERT FROM GREY Crêperie bar La Dale en Pente Blain

CONCERT FROM GREY

Crêperie bar La Dale en Pente 10 place Saint Omer Blain Loire-Atlantique

Début : 2026-03-06 21:00:00

From Grey distille une musique folk où la nostalgie, la folie et l’espoir bataillent, s’opposent, s’accordent. Un road trip sauvage, sur les routes désolées, au milieu des grands espaces.

Crêperie bar La Dale en Pente 10 place Saint Omer Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 07 06

English :

From Grey distills folk music where nostalgia, madness and hope battle, clash and harmonize. A wild road trip, on desolate roads, in the middle of wide-open spaces.

