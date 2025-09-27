CONCERT FROM THE A ROOM FEAT ODRI (ELECTRO-VOCAL) Tressan

CONCERT FROM THE A ROOM FEAT ODRI (ELECTRO-VOCAL) Tressan samedi 27 septembre 2025.

CONCERT FROM THE A ROOM FEAT ODRI (ELECTRO-VOCAL)

Tressan Hérault

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Soirée Electro-vocal à La Réserve de Gaïa.

From the A room ft. Odri » est une mixture électro-vocale issue de la co-création du multi-instrumentiste Nico et de la chanteuse et auteure Odri. En résulte univers particulièrement expérimental, intense et envoutant.

Places limitées. Réservation recommandée.

Ouverture des portes et du bar à 19h30.

Soirée Electro-vocal à La Réserve de Gaïa.

From the A room ft. Odri » est une mixture électro-vocale issue de la co-création du multi-instrumentiste Nico et de la chanteuse et auteure Odri. En résulte univers particulièrement expérimental, intense et envoutant.

Places limitées. Réservation recommandée par téléphone.

Ouverture des portes et du bar à 19h30. .

Tressan 34230 Hérault Occitanie +33 6 79 02 38 91

English :

Electro-vocal evening at La Réserve de Gaïa.

« From the A room ft. Odri » is an electro-vocal mix co-created by multi-instrumentalist Nico and singer/songwriter Odri. The result is a particularly experimental, intense and bewitching universe.

Limited seating. Reservations recommended.

Doors and bar open at 7.30pm.

German :

Electro-vocal-Abend in La Réserve de Gaïa.

« From the A room ft. Odri » ist eine Electro-Vocal-Mischung, die aus der gemeinsamen Kreation des Multiinstrumentalisten Nico und der Sängerin und Autorin Odri entstanden ist. Das Ergebnis ist ein besonders experimentelles, intensives und fesselndes Universum.

Begrenzte Anzahl von Plätzen. Eine Reservierung wird empfohlen.

Öffnung der Türen und der Bar um 19.30 Uhr.

Italiano :

Serata elettro-vocale presso La Réserve de Gaïa.

« From the A room ft. Odri » è un mix elettro-vocale co-creato dalla polistrumentista Nico e dal cantautore Odri. Il risultato è un universo particolarmente sperimentale, intenso e ammaliante.

Posti limitati. Si consiglia la prenotazione.

Apertura porte e bar alle 19.30.

Espanol :

Velada electrovocal en La Réserve de Gaïa.

« From the A room ft. Odri » es una mezcla electro-vocal co-creada por el multi-instrumentista Nico y la cantante y compositora Odri. El resultado es un universo particularmente experimental, intenso y hechizante.

Aforo limitado. Se recomienda reservar.

Apertura de puertas y bar a las 19.30 h.

L’événement CONCERT FROM THE A ROOM FEAT ODRI (ELECTRO-VOCAL) Tressan a été mis à jour le 2025-09-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT