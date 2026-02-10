Concert FROM THE INSIDE (TRIBUTE LINKIN PARK) + BASAALT 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon
Concert FROM THE INSIDE (TRIBUTE LINKIN PARK) + BASAALT 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon vendredi 3 avril 2026.
Concert FROM THE INSIDE (TRIBUTE LINKIN PARK) + BASAALT
8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
From The Inside c’est 6 musiciens clermontois décidés à faire renaître sur scène l’adrénaline de Linkin Park. Une complicité évidente, un son massif, une précision qui frappe le groupe recrée l’univers du Nu Metal californien.
.
8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18 info@109montlucon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From The Inside are 6 musicians from Clermont-Ferrand, determined to bring the adrenalin of Linkin Park back to the stage. With their obvious complicity, massive sound and striking precision, the band recreate the world of Californian Nu Metal.
L’événement Concert FROM THE INSIDE (TRIBUTE LINKIN PARK) + BASAALT Montluçon a été mis à jour le 2026-02-10 par Montluçon Tourisme