Concert Fugue Éphémère à Bourbonne-les-Bains Église de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains

Concert Fugue Éphémère à Bourbonne-les-Bains Église de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains dimanche 21 septembre 2025.

Concert Fugue Éphémère à Bourbonne-les-Bains Dimanche 21 septembre, 10h30 Église de Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025, Arts Vivants 52 propose, en collaboration avec Fugue à l’Opéra et en partenariat avec Les Arts de la Renne, un concert de l’ensemble Fugue Éphémère à l’église de Bourbonne-les-Bains.

Ce chœur regroupant des choristes haut-marnais expérimentés est dirigé par l’artiste lyrique Anne Sophie Duprels. Il proposera un programme autour d’un répertoire romantique français des XIXe et XXe siècles :

Camille Saint-Saëns – 2 chœurs opus 68

Maurice Duruflé – 4 motets

Mel Bonis – Adoro Te, O Salutaris, Inviolata, Regina Coeli

Cécile Chaminade – Poèmes évangéliques

Gratuit, entrée libre

Concert organisé en partenariat avec la Paroisse de Bourbonne-les-Bains.

Église de Bourbonne-les-Bains Pl. de Verdun, 52400 Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Bourbonne-les-Bains Haute-Marne Grand Est

Concert de l’ensemble Fugue Éphémère à l’église de Bourbonne-les-Bains dimanche 21 septembre à 10h30. Fugue Éphémère chant

© Arts Vivants 52