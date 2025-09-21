Concert Fugue Éphémère à Bourbonne-les-Bains Église de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains
Concert Fugue Éphémère à Bourbonne-les-Bains Dimanche 21 septembre, 10h30 Église de Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Gratuit, entrée libre
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025, Arts Vivants 52 propose, en collaboration avec Fugue à l’Opéra et en partenariat avec Les Arts de la Renne, un concert de l’ensemble Fugue Éphémère à l’église de Bourbonne-les-Bains.
Ce chœur regroupant des choristes haut-marnais expérimentés est dirigé par l’artiste lyrique Anne Sophie Duprels. Il proposera un programme autour d’un répertoire romantique français des XIXe et XXe siècles :
Camille Saint-Saëns – 2 chœurs opus 68
Maurice Duruflé – 4 motets
Mel Bonis – Adoro Te, O Salutaris, Inviolata, Regina Coeli
Cécile Chaminade – Poèmes évangéliques
Concert organisé en partenariat avec la Paroisse de Bourbonne-les-Bains.
Église de Bourbonne-les-Bains Pl. de Verdun, 52400 Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Bourbonne-les-Bains Haute-Marne Grand Est
© Arts Vivants 52