Concert Fugue Éphémère à Bourdons-sur-Rognon Église de Bourdons-sur-Rognon Bourdons-sur-Rognon

Concert Fugue Éphémère à Bourdons-sur-Rognon Dimanche 21 septembre, 15h00 Église de Bourdons-sur-Rognon Haute-Marne
Gratuit, entrée libre
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025, Arts Vivants 52 propose, en collaboration avec Fugue à l’Opéra et en partenariat avec Les Arts de la Renne, un concert de l’ensemble Fugue Éphémère à l’église de Bourdons-sur-Rognon.
Ce chœur regroupant des choristes haut-marnais expérimentés est dirigé par l’artiste lyrique Anne Sophie Duprels. Il proposera un programme autour d’un répertoire romantique français des XIXe et XXe siècles :
Camille Saint-Saëns – 2 chœurs opus 68
Maurice Duruflé – 4 motets
Mel Bonis – Adoro Te, O Salutaris, Inviolata, Regina Coeli
Cécile Chaminade – Poèmes évangéliques
Concert organisé en partenariat avec l’Association pour les Loisirs et l’Animation de Bourdons (A.L.A.B.) et la Mairie de Bourdons-sur-Rognon.
Église de Bourdons-sur-Rognon 10 Rue de la Discussion, 52700 Bourdons-sur-Rognon Bourdons-sur-Rognon 52700 Haute-Marne Grand Est
© Arts Vivants 52