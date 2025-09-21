Concert Fugue Éphémère à Bourdons-sur-Rognon Église de Bourdons-sur-Rognon Bourdons-sur-Rognon

Concert Fugue Éphémère à Bourdons-sur-Rognon Dimanche 21 septembre, 15h00 Église de Bourdons-sur-Rognon Haute-Marne

Gratuit, entrée libre

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025, Arts Vivants 52 propose, en collaboration avec Fugue à l’Opéra et en partenariat avec Les Arts de la Renne, un concert de l’ensemble Fugue Éphémère à l’église de Bourdons-sur-Rognon.

Ce chœur regroupant des choristes haut-marnais expérimentés est dirigé par l’artiste lyrique Anne Sophie Duprels. Il proposera un programme autour d’un répertoire romantique français des XIXe et XXe siècles :

Camille Saint-Saëns – 2 chœurs opus 68

Maurice Duruflé – 4 motets

Mel Bonis – Adoro Te, O Salutaris, Inviolata, Regina Coeli

Cécile Chaminade – Poèmes évangéliques

Concert organisé en partenariat avec l’Association pour les Loisirs et l’Animation de Bourdons (A.L.A.B.) et la Mairie de Bourdons-sur-Rognon.

Église de Bourdons-sur-Rognon 10 Rue de la Discussion, 52700 Bourdons-sur-Rognon Bourdons-sur-Rognon 52700 Haute-Marne Grand Est

© Arts Vivants 52