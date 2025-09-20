Concert Fugue Éphémère à Chaumont Le Signe Chaumont

Concert Fugue Éphémère à Chaumont Le Signe Chaumont samedi 20 septembre 2025.

Gratuit, entrée libre

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025, Arts Vivants 52 propose, en collaboration avec Fugue à l’Opéra et en partenariat avec Les Arts de la Renne, un concert de l’ensemble Fugue Éphémère au Signe à Chaumont.

Ce chœur regroupant des choristes haut-marnais expérimentés est dirigé par l’artiste lyrique Anne Sophie Duprels. Il proposera un programme autour d’un répertoire romantique français des XIXe et XXe siècles :

Camille Saint-Saëns – 2 chœurs opus 68

Maurice Duruflé – 4 motets

Mel Bonis – Adoro Te, O Salutaris, Inviolata, Regina Coeli

Cécile Chaminade – Poèmes évangéliques

Concert organisé en partenariat avec Le Signe – Centre National du Graphisme.

Le Signe 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est

© Arts Vivants 52