Concert Fugue Éphémère à Chaumont Le Signe Chaumont

Concert Fugue Éphémère à Chaumont Samedi 20 septembre, 11h00 Le Signe Haute-Marne
Gratuit, entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025, Arts Vivants 52 propose, en collaboration avec Fugue à l’Opéra et en partenariat avec Les Arts de la Renne, un concert de l’ensemble Fugue Éphémère au Signe à Chaumont.
Ce chœur regroupant des choristes haut-marnais expérimentés est dirigé par l’artiste lyrique Anne Sophie Duprels. Il proposera un programme autour d’un répertoire romantique français des XIXe et XXe siècles :
Camille Saint-Saëns – 2 chœurs opus 68
Maurice Duruflé – 4 motets
Mel Bonis – Adoro Te, O Salutaris, Inviolata, Regina Coeli
Cécile Chaminade – Poèmes évangéliques
Concert organisé en partenariat avec Le Signe – Centre National du Graphisme.
Le Signe 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est
Concert de l’ensemble Fugue Éphémère au Signe à Chaumont samedi 20 septembre à 11h. Fugue Éphémère chant
© Arts Vivants 52