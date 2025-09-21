Concert Fugue Éphémère à Montheries Église de Montheries Montheries
Concert Fugue Éphémère à Montheries Église de Montheries Montheries dimanche 21 septembre 2025.
Concert Fugue Éphémère à Montheries Dimanche 21 septembre, 18h30 Église de Montheries Haute-Marne
Gratuit, entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T18:30:00 – 2025-09-21T19:30:00
Fin : 2025-09-21T18:30:00 – 2025-09-21T19:30:00
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025, Arts Vivants 52 propose, en collaboration avec Fugue à l’Opéra et en partenariat avec Les Arts de la Renne, un concert de l’ensemble Fugue Éphémère à l’église de Montheries.
Ce chœur regroupant des choristes haut-marnais expérimentés est dirigé par l’artiste lyrique Anne Sophie Duprels. Il proposera un programme autour d’un répertoire romantique français des XIXe et XXe siècles :
Camille Saint-Saëns – 2 chœurs opus 68
Maurice Duruflé – 4 motets
Mel Bonis – Adoro Te, O Salutaris, Inviolata, Regina Coeli
Cécile Chaminade – Poèmes évangéliques
Gratuit, entrée libre
Concert organisé en partenariat avec la Mairie de Montheries.
Église de Montheries Rue de l’église, 52330 Montheries Montheries 52330 Haute-Marne Grand Est
Concert de l’ensemble Fugue Éphémère à l’église de Montheries dimanche 21 septembre à 18h30. Fugue Éphémère chant
© Arts Vivants 52