Concert «Fugue Éphémère» à Montheries Église Saint-Martin Montheries

Concert «Fugue Éphémère» à Montheries Église Saint-Martin Montheries dimanche 21 septembre 2025.

Concert «Fugue Éphémère» à Montheries Dimanche 21 septembre, 18h30 Église Saint-Martin Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T18:30:00 – 2025-09-21T19:30:00

Fin : 2025-09-21T18:30:00 – 2025-09-21T19:30:00

Arts Vivants 52, en collaboration avec Fugue à l’Opéra et en partenariat avec Les Arts de la Renne, propose un concert de l’ensemble Fugue Éphémère à l’église de Montheries.

Ce chœur, regroupant des choristes haut-marnais expérimentés, est dirigé par l’artiste lyrique Anne-Sophie Duprels. Il présentera un programme autour d’un répertoire romantique français des XIXᵉ et XXᵉ siècles :

– Camille Saint-Saëns – Deux chœurs, opus 68

– Maurice Duruflé – Quatre motets

– Mel Bonis – Adoro Te, O Salutaris, Inviolata, Regina Coeli

– Cécile Chaminade – Poèmes évangéliques.

Concert organisé en partenariat avec la mairie de Montheries.

Église Saint-Martin Rue de l’Église, 52330 Montheries Montheries 52330 Haute-Marne Grand Est L’église de Montheries, de plan allongé, se compose d’une nef de trois travées, soutenue par quatre piliers cylindriques, et éclairée par six baies en plein cintre. Elle se termine par un chœur à chevet plat percé d’un triplet ogival. Son décor intérieur, entièrement peint, fut réalisé en 1891 par la maison Parisot, puis restauré en 1985 par la même maison, à l’aide des anciens cartons.

Arts Vivants 52, en collaboration avec Fugue à l’Opéra et en partenariat avec Les Arts de la Renne, propose un concert de l’ensemble Fugue Éphémère à l’église de Montheries.

© Arts Vivants 52