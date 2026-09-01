Concert Fuite de jazz Chapelle de Prigny Pornic
samedi 26 septembre 2026 · Chapelle de Prigny · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Concert Fuite de jazz
Chapelle de Prigny 8 bis route de l’Abbaye Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 20:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Concert de jazz avec le groupe Fuite de Jazz Organisé par l’Acap
Au programme
Le Bureau de l’ACAP vous invite à son second concert de la saison avec le quintet Fuite de Jazz !
Formé de musiciens passionnés qui prennent plaisir à jouer ensemble, le groupe vous propose un voyage musical vibrant et chaleureux à travers les styles
Diversité musicale entre blues, standards, bossa nova, funk, jazz New Orleans et musiques traditionnelles des Balkans
Énergie et improvisation l’improvisation est au cœur de chaque morceau pour vous offrir des moments sincères, spontanés et pleins d’énergie .
Chapelle de Prigny 8 bis route de l’Abbaye Pornic 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40 info@pornic.com
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English :
Jazz concert featuring the band Fuite de Jazz Organized by Acap%A0%A0
L’événement Concert Fuite de jazz Pornic a été mis à jour le 2026-08-31 par I_OT Pornic
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