Concert Fuli Tschaï La Maison Nugues Romans-sur-Isère samedi 21 février 2026.
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21 21:30:00
2026-02-21
Musiques traditionnelles d’Europe de l’Est et Swing seront au rendez-vous
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
English :
Traditional Eastern European music and Swing will be the order of the day
