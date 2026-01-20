Concert Full Moon Little House + Amel Amar Place Nina Simone Saint-Brieuc

Concert Full Moon Little House + Amel Amar

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 23:59:00

2026-02-07

Si vous aimez Archive, Radiohead, Black Sea Dahu

FULL MOON LITTLE HOUSE

Adepte des paysages sonores, Full Moon Little House est né du désir de faire dialoguer musique et image. Influencé par un rock actuel aux structures évolutives et aux teintes expérimentales, les sons s’étirent, se superposent, se disloquent.

Pour cette soirée, le groupe fête la sortie de son nouvel album Death in Paradise . Un titre en forme de paradoxe pour exprimer la tension poétique entre beauté apparente et perte souterraine. Pensé comme une suite de scènes sonores entre pop spectrale et twists électro, l’album explore aussi le post-rock et la musique cinématographique. Il évoque cet instant quand une mélodie fait ressurgir, sans prévenir, un souvenir oublié. FMLH y mêle épure et relief, efficacité et lenteur.

AMEL AMAR

Amel Amar explore les sonorités folk et rock en délivrant des compositions intimistes au ukulélé et à la percussion. Les thèmes du deuil, de l’amour et la quête de soi sont au centre de ses morceaux. Elle déploie son univers doux-amer, tour à tour en délicatesse et en puissance, dans une interprétation incarnée et sincère. .

Place Nina Simone Bonjour Minuit Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

