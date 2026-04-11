Concert Full Power BAM artisanale et taproom Périgueux
Concert Full Power BAM artisanale et taproom Périgueux samedi 11 avril 2026.
Périgueux
Concert Full Power
BAM artisanale et taproom 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 21:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Concert.
Reprises pop rock. .
BAM artisanale et taproom 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 82 01 57
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English : Concert Full Power
L’événement Concert Full Power Périgueux a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Communal de Périgueux
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