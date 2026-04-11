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Concert Full Power BAM artisanale et taproom Périgueux

Concert Full Power BAM artisanale et taproom Périgueux

Concert Full Power BAM artisanale et taproom Périgueux samedi 11 avril 2026.

Lieu : BAM artisanale et taproom

Adresse : 105 Rue Pierre Magne

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Périgueux

Concert Full Power

BAM artisanale et taproom 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 21:00:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Concert.
Reprises pop rock.   .

BAM artisanale et taproom 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 82 01 57 

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English : Concert Full Power

L’événement Concert Full Power Périgueux a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Communal de Périgueux

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