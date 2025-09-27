Concert Fumay
Concert Fumay samedi 27 septembre 2025.
Concert
Eglise Saint-Georges Fumay Ardennes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Prix d’entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Dans ce lieu à l’acoustique remarquable, de nombreux styles musicaux seront joués, du classique aux plus récentes compositions. Accompagnés de guitares, flûtes, cuivres, orgue et voix, des musiciens locaux vous feront vivre un moment rare et inoubliable ! Au programme Marc DUBOIS Guitare et chant. Fflloo Guitare et chant. Nicolas Ousseni Trompette et piano. Aaron Collier Saxophone. Virginie Gault Piano. Pierre Brunois Orgue. TARIF 5 € Bienvenue à toutes et tous.
Eglise Saint-Georges Fumay 08170 Ardennes Grand Est +33 6 70 19 59 46
English :
In this venue with remarkable acoustics, a wide range of musical styles will be played, from classical to the most recent compositions. Accompanied by guitars, flutes, brass, organ and vocals, local musicians will bring you a rare and unforgettable experience! On the program: Marc DUBOIS: Guitar and vocals. Fflloo: Guitar and vocals. Nicolas Ousseni: Trumpet and piano. Aaron Collier: Saxophone. Virginie Gault: Piano. Pierre Brunois: Organ. RATE: 5 ? All welcome.
German :
An diesem Ort mit seiner bemerkenswerten Akustik werden zahlreiche Musikstile gespielt, von der Klassik bis hin zu den neuesten Kompositionen. Begleitet von Gitarren, Flöten, Blechbläsern, Orgel und Gesang werden Ihnen lokale Musiker einen seltenen und unvergesslichen Moment bescheren! Auf dem Programm stehen: Marc DUBOIS: Gitarre und Gesang. Fflloo: Gitarre und Gesang. Nicolas Ousseni: Trompete und Klavier. Aaron Collier: Saxophon. Virginie Gault Klavier. Pierre Brunois: Orgel. TARIF: 5 ? Herzlich willkommen.
Italiano :
In questo locale dall’acustica notevole, verrà suonata un’ampia gamma di stili musicali, dalla musica classica alle composizioni più recenti. Accompagnati da chitarre, flauti, ottoni, organo e voce, questi musicisti locali vi regaleranno un’esperienza rara e indimenticabile! In programma: Marc DUBOIS: chitarra e voce. Fflloo: Chitarra e voce. Nicolas Ousseni: Tromba e pianoforte. Aaron Collier: sassofono. Virginie Gault: pianoforte. Pierre Brunois: organo. TASSO 5 ? Tutti sono i benvenuti.
Espanol :
En este local con una acústica extraordinaria, se interpretará una amplia gama de estilos musicales, desde la música clásica hasta las composiciones más recientes. Acompañados de guitarras, flautas, metales, órgano y voz, estos músicos locales le harán vivir una experiencia única e inolvidable En el programa: Marc DUBOIS: Guitarra y voz. Fflloo: Guitarra y voz. Nicolas Ousseni: Trompeta y piano. Aaron Collier: Saxofón. Virginie Gault: Piano. Pierre Brunois: Órgano. TARIFA 5 ? Todos son bienvenidos.
L’événement Concert Fumay a été mis à jour le 2025-09-18 par Ardennes Tourisme