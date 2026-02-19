Concert Funk | Fred Wesley + Color impulse

Boulevard Salvador Allende Creil Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 23:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Rendez-vous samedi 14 mars à la Grange à Musique pour vous ambiancer avec le trio générations formé par le pilier du Funk Fred Wesley accompagné du grand Leonardo Corradi et le batteur français Tony Match!

Quelques décennies après son travail avec James Brown et George Clinton qui l’établit comme l’un des pionniers du funk, Fred Wesley lance un nouveau projet qui le relie à ses racines jazz et à l’avenir Generations. En trio, leur spectacle combine le talent et l’expérience de Wesley, la réflexion énergique de Léonardo Corradi sur Smith et d’autres géants historiques du jazz, ainsi que la batterie jazz de Tony Match teintée d’influences uniques des rythmes africains et des sons électroniques.

Rendez-vous Samedi 14 mars à 20h

Tarif plein: 14€ Tarifs réduit de 10€ à 12€

La Grange à musique, 16, boulevard Salvador Allende 60100 Creil .

Boulevard Salvador Allende Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 21 40 gam@mairie-creil.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on Saturday, March 14 at the Grange à Musique to enjoy the generations trio formed by Funk stalwart Fred Wesley, accompanied by the great Leonardo Corradi and French drummer Tony Match!

L’événement Concert Funk | Fred Wesley + Color impulse Creil a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Creil Sud Oise