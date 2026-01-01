Concert funk rock énergie à la piscine Jean Taris Piscine Jean Taris PARIS
Concert funk rock énergie à la piscine Jean Taris Piscine Jean Taris PARIS vendredi 30 janvier 2026.
Vendredi 30 janvier, venez assister à un concert de rock à la piscine Jean Taris ! Un buffet sera également offert
Le vendredi 30 janvier 2026
de 19h00 à 21h00
payant Tout public.
Piscine Jean Taris 16, rue Thouin 75005 PARIS
