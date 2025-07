CONCERT FUNKY BAND Mauguio

2025-07-27

L’Association des Commerçants de Carnon vous donnent rendez-vous sur le port !

Des musiciens de talents pour vous faire passer une soirée inoubliable autour d’un répertoire soul, motown, groove, pop et funk proposé par l’Association des Commerçants de Carnon.

Dès 19h Esplanade du port

Renseignements : 04 67 50 51 15 .

351 Quai Auguste Meynier Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15

English :

The Carnon Merchants Association invite you to the port!

German :

Die Association des Commerçants de Carnon lädt Sie zum Treffpunkt am Hafen ein!

Italiano :

L’Associazione Commercianti di Carnon vi aspetta al porto!

Espanol :

La Asociación de Comerciantes de Carnon le espera en el puerto

L’événement CONCERT FUNKY BAND Mauguio a été mis à jour le 2025-07-23 par 34 OT MAUGUIO-CARNON