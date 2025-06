Concert Funky Mondays – Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre 27 juin 2025 20:00

Haute-Loire

Concert Funky Mondays Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Début : 2025-06-27 20:00:00

fin : 2025-06-27 23:00:00

2025-06-27

Funky Mondays revient pour le 1er concert de la saison.

Préparez-vous à vous amuser et à vous laisser emporter par la musique !

Profitez de l’énergie et de la créativité que la musique funk a à offrir ! Ils mettront le feu toute la soirée !

Camping du plan d’eau 302 impasse du camping

Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 66 81 23 campingduplandeau43@gmail.com

English :

Funky Mondays returns for the 1st concert of the season.

Get ready to have fun and be swept away by the music!

Enjoy the energy and creativity that funk music has to offer! They’ll be on fire all night long!

German :

Funky Mondays kehrt für das erste Konzert der Saison zurück.

Machen Sie sich bereit, Spaß zu haben und sich von der Musik mitreißen zu lassen!

Genießen Sie die Energie und Kreativität, die die Funkmusik zu bieten hat! Sie werden den ganzen Abend lang Feuer machen!

Italiano :

I Funky Mondays tornano per il 1° concerto della stagione.

Preparatevi a divertirvi e a farvi trascinare dalla musica!

Godetevi l’energia e la creatività che la musica funk ha da offrire! Il palco si infiammerà per tutta la notte!

Espanol :

Funky Mondays vuelve para el 1er concierto de la temporada.

¡Prepárate para divertirte y dejarte llevar por la música!

¡Disfruta de la energía y la creatividad que ofrece la música funk! ¡Encenderán el escenario durante toda la noche!

