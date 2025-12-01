Concert Funky Touch Le SEW Morlaix

Concert Funky Touch

Le SEW 39 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 22:00:00

fin : 2025-12-20 03:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Le concept de DJ Taoking faisait un tel carton chez nos voisins brestois qu’on s’est dit pourquoi ne pas l’exporter à Morlaix ?

Preuve qu’on n’a pas eu tort depuis trois ans, la Funky Touch du SEW est devenue le rendez-vous immanquable pour lancer les festivités de Noël ! Dans un SEW métamorphosé en boum géante, scintillant de boules à facettes et de tenues à paillettes, DJ Taoking fait résonner les funky tubes à fond les manettes et vous invite à la plus belle des fêtes… avant les fêtes ! Étoile sur le sapin il partagera les platines pour la première fois avec la DJ Mely, incarnation vibrante de la nouvelle vague groovy & disco française. .

Le SEW 39 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

English :

L’événement Concert Funky Touch Morlaix a été mis à jour le 2025-12-11 par OT BAIE DE MORLAIX