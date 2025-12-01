Concert Funky Touch Le SEW Morlaix
Concert Funky Touch
Le SEW 39 Quai du Léon Morlaix Finistère
Début : 2025-12-20 22:00:00
fin : 2025-12-20 03:30:00
Le concept de DJ Taoking faisait un tel carton chez nos voisins brestois qu’on s’est dit pourquoi ne pas l’exporter à Morlaix ?
Preuve qu’on n’a pas eu tort depuis trois ans, la Funky Touch du SEW est devenue le rendez-vous immanquable pour lancer les festivités de Noël ! Dans un SEW métamorphosé en boum géante, scintillant de boules à facettes et de tenues à paillettes, DJ Taoking fait résonner les funky tubes à fond les manettes et vous invite à la plus belle des fêtes… avant les fêtes ! Étoile sur le sapin il partagera les platines pour la première fois avec la DJ Mely, incarnation vibrante de la nouvelle vague groovy & disco française. .
