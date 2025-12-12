Concert Fuzz Top: Tribute to ZZ Top Colmar

Concert Fuzz Top: Tribute to ZZ Top

19 rue des Jardins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

Date(s) :

2026-03-14

FUZZ TOP est un tribute officiel reconnu par les membres de ZZ TOP.

Étant un fan inconditionnel de ZZ TOP, Patrick (batteur) a eue l’idée de créer ce Tribute To ZZ TOP. Pour la petite histoire, il a acheté son premier vinyle de ZZ TOP (Très Hombres) il y a plus de 48 ans !

Le style est bien sûr Blues Rock Texan FUZZ TOP est fidèle aux chansons d’origine, les riffs guitares rythmiques et solo sont reproduit à la note, le répertoire est composé des plus grands tubes des barbus du Texas de 1969 à nos jours. Les musiciens ont recours à des séquences clavier comme sur l’original pour les chansons des années 1979 à 1990. Comme les texans ils sont trois sur scène guitare chant, basse chant et batterie chœur.

La particularité de FUZZ TOP par rapport aux autres tribute to ZZ top, est qu’ils se rapprochent au plus près de l’image de ZZ TOP, ce qui leur vaut d’être à la fois Tribute et Sosies. Avec les mêmes chorégraphies, guitares Hot Rod et moumoutes rotatives, pieds de micros lumineux, costumes, décor, la batterie de ZZ Top, avec trois ou quatre changements de costumes et guitares pendant le show et surtout pour une meilleure illusion auprès du public les mêmes BARBES !

Depuis le 28 Juin 2014 suite à la rencontre de Billy Gibbons, Dusty Hill et Frank Beard ils sont tribute OFFICIEL reconnu par les membres de ZZ TOP. FUZZ TOP est le seul tribute band au monde à possédé la fameuse Ford 1933 Dust’Eliminator (copie conforme de l’Eliminator). En chiffres, FUZZ TOP c’est déjà plus de 450 concerts avec une moyenne atteinte depuis 3 ans d’environ 50/55 concerts et 50 000 km par an à travers toute l’Europe et cela ne fait qu’augmenter au fil du temps. .

19 rue des Jardins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 21 61 80 grillen@calixo.net

FUZZ TOP is an official tribute recognized by the members of ZZ TOP.

