Concert Fuzzer Brasserie de l’imprimerie Bannalec
Concert Fuzzer Brasserie de l’imprimerie Bannalec vendredi 13 mars 2026.
Concert Fuzzer
Brasserie de l’imprimerie 74 Rue de Quimperlé Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 21:00:00
fin : 2026-03-13 00:00:00
Date(s) :
2026-03-13
Shoegaze Fuzz-pop Post-punk .
Brasserie de l’imprimerie 74 Rue de Quimperlé Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 16 62 20 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Fuzzer
L’événement Concert Fuzzer Bannalec a été mis à jour le 2026-01-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS