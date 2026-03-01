Concert GA-20 + Charb-On (1ère partie)

37 Rue Luis Corvalan Cléon Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

GA-20

Un Blues brut et électrique

Depuis Boston, GA-20 poursuit son ascension de la scène blues internationale avec un style résolument vintage et une maîtrise remarquable du Blues électrique. Le trio privilégie une approche brute et sans fioritures, où chaque riff trouve sa place.

En concert, leur jeu tendu et leur sens du groove créent une intensité rare. Puisant son nom d’un ampli guitare mythique des années 50, GA-20 rappelle que le blues peut encore électriser avec un son efficace et vintage.

Charb-On

Vibes brûlantes, énergie pure et son sauvage

Charb-on revendique un Hypnotik Wild Bluz un blues brut, moite et incandescent, nourri de déflagrations guitare/batterie et d’atmosphères psych-swamp. Le trio bordelais opère une fusion entre l’esprit des Black Keys, la rugosité de Hound Dog Taylor et l’hypnotique Blues de T Model Ford

Un concert où le blues se réinvente, sauvage, hypnotique et farouchement contemporain.

Sur scène, attendez-vous à une déflagration ! .

37 Rue Luis Corvalan Cléon 76410 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 81 25 25

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English : Concert GA-20 + Charb-On (1ère partie)

L’événement Concert GA-20 + Charb-On (1ère partie) Cléon a été mis à jour le 2026-03-12 par Seine-Maritime Attractivité