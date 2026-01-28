Concert Gabi Hartmann Centre culturel Paul Vaillant Couturier Boucau

Concert Gabi Hartmann

Centre culturel Paul Vaillant Couturier 3 rue René Duvert Boucau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Dans le cadre de la programmation de la Scène Nationale du Sud Aquitain

Avec son ambitieux second album La Femme aux yeux de sel, Gabi Hartmann revient sur le devant de la scène jazz et confirme la singularité de son univers.

Chaque morceau dévoile un nouveau décor et les textes affûtés racontent le périple d’une vie, parée de partitions musicales aux influences multiples et colorées. Un album à la poésie mélancolique, des compositions sophistiquées et la caresse d’une voix unique. .

