Concert Gabi Hartmann Saint-Quentin

8 rue Paul Codos Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 23:00:00

2025-11-14

Gabi Hartmann pour un concert exceptionnel à la Manufacture

Gabi Hartmann s’impose avec un style mêlant pop, folk, jazz, soul et musiques du monde. Chanteuse multilingue, elle brouille les frontières musicales et raconte ses émotions à travers une voix douce et mélancolique. Après un premier album éponyme en 2023, salué par la critique, écouté plus de 20 millions de fois et vendu à 15 000 exemplaire, elle s’est produite dans des festivals prestigieux comme Jazz à Vienne et les Francofolies.

Avec La femme aux yeux de sel, son deuxième album, Gabi raconte en musique l’histoire de Salinda, une femme d’une île imaginaire dont les larmes de sel la poussent à voyager pour comprendre ses origines. Ce conte initiatique, structuré en trois chapitres, explore des thèmes universels l’innocence, les désillusions et la quête de sérénité.

À travers les chansons, Gabi partage ses réflexions sur la nature, les relations humaines, la souffrance et l’émerveillement. Inspirée par des artistes comme Miriam Makeba et Mercedes Sosa, elle rend hommage à l’Amérique Latine et aux voix féminines marquantes.

Lieu: La Manufacture, 8 rue Paul Codos 02100 Saint-Quentin.

Billetterie au lien plus bas. 25 .

8 rue Paul Codos Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr

