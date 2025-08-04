Concert Gabriel Durliat | piano Mulhouse

Concert Gabriel Durliat | piano

1 rue de Metz Mulhouse Haut-Rhin

Début : Mardi 2026-02-10 19:00:00

fin : 2026-02-10 21:00:00

2026-02-10

Il y a des talents qui ne laissent personne indifférent. Gabriel Durliat en fait incontestablement partie. Dès les premières notes, ce jeune pianiste d’exception captive par une intensité rare, nourrie d’un parcours singulier l’improvisation avant même la lecture, la passion précoce pour la composition et la direction d’orchestre, et une formation au plus haut niveau au CNSMD de Paris.

Acclamé par Philippe Cassard, couronné par des concours internationaux prestigieux, Gabriel Durliat trace déjà une voie brillante et audacieuse dans le paysage musical. Son premier disque solo vient tout juste de paraître, et c’est avec la même exigence qu’il vous propose ici un programme saisissant, où se croisent la fougue romantique de Chopin, la virtuosité flamboyante de Liszt, l’élégance de Debussy et une relecture envoûtante de Berlioz par Liszt.

Ne manquez pas cette occasion rare de découvrir un musicien à la sensibilité profonde, au jeu puissant et poétique. Un concert qui s’annonce comme un grand moment d’émotion et de beauté. .

1 rue de Metz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 88 22 19 22 ass.ajam@wanadoo.fr

