Concert Gabriel Jégo et Glenn Mahé Salle des fêtes Lanvallay

Concert Gabriel Jégo et Glenn Mahé

Salle des fêtes 20 Rue de Rennes Lanvallay Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2026-01-04 15:30:00
2026-01-04

Gabriel Jégo et Glenn Mahé
Musique du monde, piano et accordéon

Ouvert à tous.
Évènement organisé par le CCAS de Lanvallay.   .

Salle des fêtes 20 Rue de Rennes Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 15 06 

