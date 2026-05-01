Rosheim

Concert Gaël Farny

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 19:30:00

fin : 2026-05-08 22:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Avec sa guitare et sa voix, Gaël Farny t’embarque dans un voyage musical tout en douceur au Schnakeloch. Buvette et petite restauration sur place.

Ambiance chill, soleil couchant et bonne musique… on a ce qu’il te faut.

Avec sa guitare et sa voix, Gaël Farny t’embarque dans un voyage musical tout en douceur, entre soul, reggae, bossa nova et jazz. Un répertoire riche et revisité à sa manière, qui passe du lounge posé aux moments plus festifs selon l’énergie du public.

Grâce à son talent et son looper, il crée en live de vraies ambiances, comme s’ils étaient plusieurs sur scène… mais non, c’est bien lui !

Une soirée parfaite pour se détendre, profiter et se laisser porter par la musique.

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com

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English :

With his guitar and voice, Gaël Farny takes you on a gentle musical journey at the Schnakeloch. Refreshments and snacks on site.

L’événement Concert Gaël Farny Rosheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile