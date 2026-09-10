Concert Gaëlle Buswell et Peter Le Chapeau Noir [première partie] Fauville-en-Caux Terres-de-Caux

Informations pratiques

Terres-de-Caux

Concert Gaëlle Buswell et Peter Le Chapeau Noir [première partie]

Fauville-en-Caux 198 Boulevard Alleaume Terres-de-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Peter Le Chapeau Noir [première partie du concert]

Blues

A la croisée du Pub irlandais, du soleil catalan et du poète de rue, c’est sous un grand couvre-chef habillé de ses harmonicas, que Peter le chapeau noir, enrobe de ses cheveux longs sa guitare. Ses mots rebondissent à vos oreilles, sa percussion avive un déhanché. Cocasse, par ses mélanges de style, c’est un vrai personnage authentique à découvrir sur scène. Son regard, sa palette de voix, ses singles vous porteront dans un élan de convivialité. Les mots d’ordres de la soirée sont : la légèreté du mot et la gourmandise du sourire.

Venez savourer cet instant tel un breuvage malté.

Gaëlle Buswel

Blues Rock

Véritable bête de scène, Gaëlle BUSWEL a déjà un palmarès prestigieux. Elle s’est produite, en Europe et à travers le monde, sur plus de 600 scènes, lors de grands festivals ou sur des scènes comme l’Olympia, la Cigale ou le New Morning ! Récompensée de nombreuses fois, elle aura le privilège d’ouvrir pour de grands noms comme M, ZZ Top, Status Quo, Ringo Starr et bien d’autres. Son cinquième album enregistré au studio d’Abbey Road a été unanimement encensé par la presse.

Voix engagée et guitares acérées, d’une douceur sensible et d’une rage exaltée, ses concerts sont toujours remplis de fougue. Gaëlle Buswel a réussi à prendre sa place dans le monde du blues rock. C’est l’artiste française qui a joué avec les plus grands noms du blues et de la pop. .

Fauville-en-Caux 198 Boulevard Alleaume Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 74 11 contact@larotonde.org

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English : Concert Gaëlle Buswell et Peter Le Chapeau Noir [première partie]

L’événement Concert Gaëlle Buswell et Peter Le Chapeau Noir [première partie] Terres-de-Caux a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme