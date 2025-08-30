Concert Gaïa MONTOUSSE Montoussé
Concert Gaïa MONTOUSSE Montoussé samedi 30 août 2025.
Concert Gaïa
MONTOUSSE 25 route de Nouillan Montoussé Hautes-Pyrénées
Début : 2025-08-30 20:30:00
fin : 2025-08-30
2025-08-30
Concert avec le groupe féminin GAÏA organisé par Les Amis de La Chapelle de Nouillan.
Libre participation
MONTOUSSE 25 route de Nouillan Montoussé 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 97 34 79
English :
Concert with women’s group GAÏA organized by Les Amis de La Chapelle de Nouillan.
Free participation
German :
Konzert mit der Frauengruppe GAÏA, organisiert von Les Amis de La Chapelle de Nouillan.
Freie Teilnahme
Italiano :
Concerto con il gruppo femminile GAÏA organizzato da Les Amis de La Chapelle de Nouillan.
Ingresso libero
Espanol :
Concierto con el grupo femenino GAÏA organizado por Les Amis de La Chapelle de Nouillan.
Entrada gratuita
L’événement Concert Gaïa Montoussé a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65