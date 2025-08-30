Concert Gaïa MONTOUSSE Montoussé

Concert Gaïa MONTOUSSE Montoussé samedi 30 août 2025.

Concert Gaïa

MONTOUSSE 25 route de Nouillan Montoussé Hautes-Pyrénées

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30 20:30:00
fin : 2025-08-30

2025-08-30

Concert avec le groupe féminin GAÏA organisé par Les Amis de La Chapelle de Nouillan.
Libre participation
MONTOUSSE 25 route de Nouillan Montoussé 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 97 34 79 

English :

Concert with women’s group GAÏA organized by Les Amis de La Chapelle de Nouillan.
Free participation

German :

Konzert mit der Frauengruppe GAÏA, organisiert von Les Amis de La Chapelle de Nouillan.
Freie Teilnahme

Italiano :

Concerto con il gruppo femminile GAÏA organizzato da Les Amis de La Chapelle de Nouillan.
Ingresso libero

Espanol :

Concierto con el grupo femenino GAÏA organizado por Les Amis de La Chapelle de Nouillan.
Entrada gratuita

