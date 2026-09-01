Informations pratiques

Gaillan-en-Médoc

Concert

Eglise Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Dans le cadre exceptionnel de l’église de Gaillan-en-Médoc, l’nsemble vocal féminin qui parcourt le répertoire de chants du monde avec humour et entrain vous attend pour un concert plein de vie !

Une belle occasion de partager un instant de convivialité.

Organiser par l’association sauvegarde de l’église de gaillan . .

Eglise Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 03 08

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English : Concert de l’ensemble vocal LES DAMES DE CHOEUR

L’événement Concert Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Médoc-Vignoble