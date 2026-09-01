Concert Gaillan-en-Médoc
samedi 12 septembre 2026 · Gaillan-en-Médoc
Informations pratiques
Gaillan-en-Médoc
Concert
Eglise Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Dans le cadre exceptionnel de l’église de Gaillan-en-Médoc, l’nsemble vocal féminin qui parcourt le répertoire de chants du monde avec humour et entrain vous attend pour un concert plein de vie !
Une belle occasion de partager un instant de convivialité.
Organiser par l’association sauvegarde de l’église de gaillan . .
Eglise Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 03 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de l’ensemble vocal LES DAMES DE CHOEUR
L’événement Concert Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Médoc-Vignoble