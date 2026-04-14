Concert : Galaxia, Café culturel « La Grange », Lagardelle-sur-Lèze

Concert : Galaxia Samedi 18 avril, 20h30 Café culturel « La Grange » Haute-Garonne

Entrée 5 € / Gratuit pour les -18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T23:59:00+02:00

Le samedi 18 avril, le Café culturel « La Grange » accueille le groupe Galaxia.

Rendez-vous à 20h30 pour un voyage dansant sur des musiques de variétés portugaises, espagnoles, brésiliennes et bien d’autres !

﻿ ﻿﻿ Samedi 18 avril

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ ️﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ 20h30

﻿ ﻿﻿ Café culturel « La Grange »

﻿ℹ️﻿﻿ Entrée 5 € / Gratuit pour les -18 ans

Café culturel « La Grange » Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie

Concert de variétés portugaises, espagnoles, brésiliennes… au Café culturel « La Grange » concert musique

Affiche : Mairie de Lagardelle-sur-Lèze / Photo : Galaxia