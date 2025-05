Concert Galilée Quartet – Ferme de Villefavard Villefavard, 24 mai 2025 20:00, Villefavard.

Haute-Vienne

Concert Galilée Quartet Ferme de Villefavard 2 Impasse de la Cure et de l'Église Villefavard Haute-Vienne

Tarif : 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-05-24 20:00:00

fin : 2025-05-24 21:30:00

2025-05-24

Invité pour la résidence de l’Aladfi, le Galilée quartet, résident à ProQuartet Centre Européen de Musique de Chambre, est connu pour sa diversité musicale. Le quatuor, formé de trois frères et une sœur, fusionne les cultures occidentale et orientale et entremêle habilement les deux influences en utilisant la formation classique du quatuor et en intégrant les mélodies originales inspirées de leur culture palestinienne. Ils donneront dans l’intimité de la grange auditorium exceptionnel. Programme Joseph Haydn, Quatuor à cordes en si mineur op. 33 n°2

Wolfgang Amadeus Mozart, Quatu .

Ferme de Villefavard 2 Impasse de la Cure et de l’Église

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

